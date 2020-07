Usine Smart: "Daimler a une responsabilité envers l'ensemble des personnes sur le site" (ministre)

AFP Video • 30/07/2020 à 17:23

SONORE"Daimler a une responsabilité envers l'ensemble des personnes sur le site", affirme la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, après avoir visité le site de production de la Smart à Hambach (Moselle) et rencontré des organisations syndicales. Le groupe allemand Daimler, propriétaire des marques Mercedes et Smart, a annoncé début juillet vendre l'usine de fabrication de la petite citadine électrique, qui emploie environ 1.600 salariés et sous-traitants, en raison de difficultés financières liées à l'épidémie de Covid-19.