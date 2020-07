USA: nouvelle nuit de tensions à Portland

AFP Video • 26/07/2020 à 16:55

La police et les agents fédéraux usent de gaz lacrymogènes et dispersent les manifestants après des heurts qui ont de nouveau marqué la nuit de samedi à dimanche dans la ville de Portland, dans l'Oregon (nord-ouest), théâtre depuis près de deux mois de rassemblements contre le racisme et désormais le déploiement d'agents fédéraux ordonné par Donald Trump.