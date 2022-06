information fournie par AFP Video • 12/06/2022 à 09:34

Des personnes défilent à Parkland, en Floride, pour manifester en faveur d'un meilleur encadrement des armes à feu après de récentes tueries, dont celle dans une école du Texas qui a choqué les Etats-Unis. March for Our Lives, le mouvement fondé par des victimes et survivants de la tuerie dans le lycée de Parkland en 2018, organise des manifestations à travers le pays.