AFP Video • 16/11/2020 à 23:53

"Afin de sécuriser notre position de leader dans la recherche et développement, nous allons investir 300 milliards de dollars dans les nouvelles industries et technologies les plus critiques et compétitives, créant 3 millions d'emplois bien payés", affirme Joe Biden, président élu des États-Unis, dans un discours à Wilmington, dans le Delaware.