USA: images d'Atlanta, en Géorgie, à la veille de la réouverture de commerces

AFP Video • 24/04/2020 à 01:18

IMAGES Images de rues vides d'Atlanta alors que le gouverneur de la Géorgie a autorisé certains pans de l'économie à rouvrir vendredi, comme les salles de gym, les bowlings, les ateliers de tatouages, les salons de coiffure et de soins esthétiques ou les ongleries. A partir de lundi, ce sera au tour des cinémas et des restaurants, qui devront imposer de strictes mesures de distance sanitaire et procéder à des nettoyages réguliers.