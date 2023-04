USA : des partisans accueillent le cortège de Donald Trump à son arrivée en Floride

information fournie par AFP Video • 05/04/2023 à 08:14

Images de partisans saluant le cortège de Donald Trump après son atterrissage en Floride, en route vers sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, où il prévoit de prononcer un discours dans la soirée. Plus tôt dans la journée, l'ancien président des États-Unis a plaidé non coupable de falsifications de documents comptables devant la justice à New York, lors d'une audience d'inculpation pénale historique qui a réveillé les passions politiques en Amérique et ouvert la porte à un procès en 2024. IMAGES