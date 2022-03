information fournie par AFP Video • 26/03/2022 à 19:40

A la mi-mars, New York et la capitale fédérale Washington ont tremblé quelques jours, jusqu'à ce que les autorités arrêtent et inculpent pour meurtre un homme accusé d'avoir tué deux sans-abri et blessé trois autres. La police et les associations d'aide sociale de grandes mégapoles américaines constatent que le nombre de crimes et délits contre les sans-abri est partout en hausse.