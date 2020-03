Urbanisation en Afrique : comment penser les villes de demain ?

France 24 • 02/03/2020 à 16:12

En 2050, plus d'un milliard d'Africains seront des citadins, contre 400 millions actuellement.

Une évolution radicale dûe à l'expansion démographique et aux migrations rurales, économiques et transfrontalières. Alors comment mener cette révolution urbaine ? Quel visage donner aux métropoles de demain ? Pour en parler, l'architecte Mariam Kamara, fondatrice de l'Atelier Mas?m?, basé à Niamey, est notre invitée. Avec ses projets entre le Niger, son pays natal, et les États-Unis, elle défend une vision de l'urbanisme pragmatique, durable et innovante.