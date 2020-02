Union européenne : quel budget après le Brexit ?

France 24 • 20/02/2020 à 09:57

Les dirigeants européens se retrouvent à partir de jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire qui doit décider du prochain budget de l'UE, pour la période 2021-2027, le premier budget européen depuis le Brexit. Comment combler le trou financier laissé par le départ du Royaume-Uni ? Un compromis est-il possible entre les États qui veulent réduire les dépenses et ceux qui veulent, au contraire, un budget plus largeÉ? Ce sera tout l'enjeu de ce sommet.