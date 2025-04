information fournie par AFP Video • 30/04/2025 à 09:09

Des véhicules circulent dans des conditions de visibilité réduite alors qu'une tempête de sable frappe sur la province de Babylone, dans le centre de l'Irak. Si le phénomène a connu un répit tout relatif en 2023 et en 2024, les tempêtes de sable, qui se déclenchent généralement au printemps, ont empiré tant en nombre qu'en intensité ces dernières années en Irak, un des cinq pays au monde les plus vulnérables à certains effets du changement climatique et à la désertification. IMAGES