Une statue vivante anti-Trump dévoilée à Manhattan

AFP Video • 09/09/2020 à 13:28

"The Final Push", une statue vivante critiquant Donald Trump, est dévoilée à New York. L'oeuvre représente le président américain conduisant une voiturette de golf sur des tombes de victimes du coronavirus et de militaires pendant qu'il est filmé par Fox News. Car Trump a notamment été accusé d'avoir traité de "losers" des soldats américains morts au combat. L'installation est du groupe d'artistes "The Trump Statue Initiative", dirigé par le réalisateur Bryan Buckley.