AFP Video • 06/01/2020 à 14:08

Une semaine cruciale s'ouvre pour la réforme des retraites. Alors que la grève dans les transports est désormais la plus longue depuis mai 68, le gouvernement a fait sa rentrée. La CFDT et des ministres tentent d'esquisser un compromis, mais deux journées nationales de manifestations sont prévues les 9 et 11 janvier.