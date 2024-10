information fournie par AFP Video • 08/10/2024 à 20:08

C'est la seule piste du sud du continent, une bande d'un kilomètre de neige artificielle qui se découpe sur fond de montagnes pelées et brûnatres à plus de 3.000 mètres au Lesotho. Mais la station est menacée par des coûts prohibitifs, notamment pour produire cet or blanc en période de sécheresse.