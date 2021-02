AFP Video • 06/02/2021 à 18:06

"On ne comprend pas trop, mais on est là pour soutenir la famille", explique l'une des participantes à la marche blanche organisée à Orschwihr, village alsacien du Haut-Rhin, en hommage à Estelle Luce, abattue le 26 janvier. Elle aurait été victime du "tueur de DRH", suspecté d'avoir également tué une employée de Pôle Emploi dans la Drôme et une autre DRH en Ardèche.(COMPLETE VID92D3HE_FR)