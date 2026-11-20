La journaliste de l'Agence France-Presse Christina Assi, qui a perdu une jambe dans une attaque israélienne au sud Liban et fait campagne depuis pour la sécurité des reporters en zone de guerre, a reçu jeudi un prix du Comité pour la protection des journalistes (CPJ).
Une journaliste de l'AFP blessée par Israël reçoit un prix à New York
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