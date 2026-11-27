Alors que l’économiste Gabriel Zucman défend l’idée d’une taxation minimale des très grandes fortunes, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez propose à son tour un impôt spécifique ciblant les patrimoines les plus élevés. Ces initiatives témoignent d’un débat croissant sur la contribution fiscale des ultra-riches face aux besoins de financement des États. S’agit-il d’une évolution inéluctable de la fiscalité internationale ou d’une mesure aux effets économiques potentiellement contre-productifs ? Débat entre Olivier Babeau, président de l’Institut Sapiens, et Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune, dans l’émission On va pas se fâcher du 27 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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