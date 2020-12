Une épaisse couche de neige recouvre Milan

AFP Video • 28/12/2020 à 15:36

Les routes et les parcs à Milan sont recouverts de neige après que la ville italienne s'est réveillée sous une couche de neige d'environ 20 centimètres. Les routes principales ont été déblayées par des véhicules municipaux, mais de nombreuses routes secondaires restent couvertes et les principaux trams en direction du centre-ville se sont arrêtés. Dans le quartier de Villapizzone, à l'ouest de la ville, la neige crée des problèmes de circulation entre l'entrée des autoroutes principales et l'Arco della Pace.