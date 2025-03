information fournie par AFP Video • 12/03/2025 à 15:30

En déplacement à l'usine Vencorex, en Isère, menacée de liquidation, Jean-Luc Mélenchon fustige Emmanuel Macron et le gouvernement. "Vous êtes au courant (...) qu'ici on est en train de démanteler les moyens qu'on a d'agir et d'être souverains ? Vous voulez aller pleurnicher partout que vous allez faire une économie de guerre, voire d'armement. Avec quoi ?" SONORE