Une des plus grandes fermes "verticales" d'Europe ouvre ses portes au Danemark

AFP Video • 07/12/2020 à 16:52

Neutre en carbone et alimentée uniquement par l'éolien: la ferme verticale de Nordic Harvest ouvre cette semaine en banlieue de Copenhague. A terme, elle entend produire jusqu'à 1.000 tonnes par an de chou kale, laitue et herbes aromatiques et ambitionne d'être la plus grande ferme verticale d'Europe.