AFP Video • 10/08/2020 à 23:42

Dix ans après avoir été piégé au fond de la mine de San José, dans le nord du Chili, Mario Sepúlveda rêve de reprendre son métier. Jimmy Sánchez, le plus jeune du groupe, est hanté par des cauchemars. Et José Ojeda, l'auteur du célèbre message qui annonçait au monde qu'ils étaient vivants, lance un appel au secours. Beaucoup des "33 mineurs d'Atacama" se sentent comme des héros tombés dans l'oubli et l'abandon.