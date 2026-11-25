information fournie par Ecorama • 25/11/2026 à 14:10

Quelques jours après le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, les valeurs liées à l'intelligence artificielle continuent de subir des prises de bénéfices. Nvidia reste sous pression, tandis qu’Anthropic évolue déjà sous son prix d’introduction en Bourse, alimentant les interrogations sur la valorisation du secteur. Les marchés commencent à distinguer le potentiel technologique de l’IA de sa réalité économique, en s'interrogeant sur la capacité des investissements massifs dans les data centers et les infrastructures à générer des profits suffisants dans les années à venir. L'analyse de Wilfrid Galland, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel, Ecorama du 25 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.