Une centaine de policiers manifestent leur "ras-le-bol" à Bordeaux

AFP Video • 18/12/2020 à 09:48

"On se sent trahis par nos instances", estime le syndicat de policiers Alliance. A l'appel de l'organisation syndicale, près d'une centaine de policiers ont manifesté jeudi soir à Bordeaux, devant le parvis de l'hôtel de ville. Ces policiers venus de la métropole de Bordeaux et des départements néo-aquitains de Charente et du Lot-et-Garonne entendent exprimer leur "ras-le-bol" après les "allusions injustifiées du chef de l'Etat", la veille d'une rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les différents syndicats des forces de l'ordre.