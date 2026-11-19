Le tableau "Châtaigniers en fleurs", peint par Vincent van Gogh peu avant sa mort en 1890, a été vendu pour 190,4 millions de dollars chez Sotheby's à New York mercredi, un nouveau record pour l'artiste néerlandais.
Un Van Gogh vendu 190,4 millions de dollars, record pour le peintre
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