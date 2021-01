AFP Video • 08/01/2021 à 16:59

Un service de table en porcelaine de Sèvres pour 30 personnes, réalisé pour l'empereur français Napoléon Ier, est vendu aux enchères par Sotheby's dans le cadre d'un lot comprenant aussi une table et des chaises, un lustre et des verres, estimé entre 350 000 et 450 000 £.