Un quart de siècle après, la plaie toujours ouverte de Srebrenica

AFP Video • 09/07/2020 à 18:07

Trois veuves de Srebrenica, en Bosnie, où plus de 8.000 hommes et adolescents bosniaques (musulmans) ont été tué dans un massacre en juillet 1995 par les forces serbes, racontent leur agonie un quart de siècle après. Les familles de Fata Mujic, de Mejra Djogaz et de Ramiza Gurdic ont été décimées: maris, fils, pères, frères ont quasiment tous été tués dans cet épisode de la guerre de Bosnie (1992-95) qualifié d'acte de génocide par la justice internationale.