Un tableau "exceptionnel" de Pablo Picasso, portrait de sa compagne Dora Maar, peint en 1943, a été dévoilé jeudi à l'Hôtel Drouot à Paris, où il sera mis aux enchères le 24 octobre.
Un portrait retrouvé de Dora Maar, signé Picasso, dévoilé à Paris
