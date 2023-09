Un pont effondré dans le centre de la Grèce après des pluies torrentielles

information fournie par AFP Video • 07/09/2023 à 13:16

Images d'un pont effondré près de Farsala, entre les villes de Volos et Karditsa, dans le centre de la Grèce, à la suite de pluies torrentielles sans précédent. Qualifié de "phénomène "extrême en termes de quantité d'eau tombée en l'espace de 24H" par le gouvernement et les experts, ces pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Grèce ces derniers jours ont provoqué d'importants dégâts dans les champs de Thessalie, dans le centre du pays, où sont situés les départements de Magnésie, de Trikala et de Karditsa. IMAGES