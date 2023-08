Un pianiste américain s'inspire des montagnes du nord du Mexique

information fournie par AFP Video • 04/08/2023 à 19:31

En 1980, à Albuquerque, aux États-Unis, Romayne Wheeler ouvre un exemplaire du magazine National Geographic et découvre des photos de la Sierra Tarahumara, dans le nord du Mexique. Fasciné par ces images, ce pianiste de concert et étudiant en musique autochtone choisit de tout laisser tomber pour visiter la zone, où il a d'abord séjourné dans une grotte et pratiqué sur un piano à énergie solaire. Plus de quarante ans plus tard, l'Américain vit toujours dans les montagnes, dans sa maison "Eagle's Nest", située au bord d'une falaise, à proximité de ses voisins indigènes Raramuri.