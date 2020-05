Un pasteur hispanique new-yorkais au secours d'immigrés dévastés par le virus

AFP Video • 27/05/2020 à 19:11

Depuis deux mois, le père Fabian Arias est constamment en deuil: ce pasteur new-yorkais, dont de nombreux fidèles sont hispaniques, a vu 44 de ses paroissiens être emportés par le coronavirus, illustration, selon lui, d'inégalités exacerbées par le gouvernement Trump. Sans emploi et sans accès aux aides du gouvernement, cette communauté vulnérable peine à se nourrir. Le pasteur luthérien, lui-même d'origine argentine, a monté un réseau de soutien alimentaire et vient en aide chaque semaine à plus de 500 familles.