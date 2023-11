Un Palestinien de 14 ans raconte le 7 octobre dans une prison israélienne

information fournie par AFP Video • 29/11/2023 à 18:28

Ahmed Salaima, 14 ans, raconte ce qu'il a vu en prison en Israël, après sa libération dans le cadre d'une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas. À ce jour, 60 otages israéliens ont été libérés de Gaza dans le cadre de l'accord, ainsi qu'un Israélien d'origine russe, 20 Thaïlandais et un Philippin, libérés en dehors du cadre de l'accord. En contrepartie, 180 prisonniers palestiniens, des femmes et des mineurs, ont été libérés. L'accord de trêve a mis un terme temporaire aux combats déclenchés par l'attaque du Hamas du 7 octobre, qui a fait 1 200 morts en Israël, pour la plupart des civils, selon des responsables israéliens.