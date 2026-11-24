Quinze marcheurs ont pris le départ lundi à Marseille d'un parcours de près de 800 km en douze étapes jusqu'à Trappes pour prôner "le vivre-ensemble", un mois après l'attentat raciste des Yvelines qui a fait un mort et sept blessés.
Un mois après l'attentat de Trappes, départ de Marseille d'une marche pour le "vivre-ensemble"
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