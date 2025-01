information fournie par AFP Video • 19/01/2025 à 10:14

Un énorme nuage de fumée s'élèvait dimanche au-dessus du nord de Gaza après des frappes militaires israéliennes, alors que le cessez-le-feu tant attendu dans la guerre entre Israël et le Hamas n'est toujours pas entré en vigueur. L'armée a déclaré qu'elle attaquait "un certain nombre de cibles terroristes dans le nord et le centre de Gaza".