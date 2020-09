Un éminent diplomate américain arrive à Taïwan malgré l'opposition du gouvernement chinois

AFP Video • 17/09/2020 à 13:14

Un éminent diplomate américain débarque jeudi à Taïwan, le plus haut fonctionnaire du département d'État à s'y rendre depuis 40 ans, ce qui constitue un signe supplémentaire de la volonté de Washington de défier la Chine et sa campagne visant à isoler l'île autonome. Keith Krach, sous-secrétaire d'État à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, assistera à un service commémoratif en l'honneur du défunt président taïwanais Lee Teng-hui.