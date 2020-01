Un dopage bienvenu: les "supercellules" qui ont guéri Johan d'une maladie génétique rare

AFP Video • 02/01/2020 à 18:54

Quand le système immunitaire d'une personne est saboté par une maladie génétique, une greffe de moelle osseuse peut la soigner, mais une vulnérabilité temporaire apparaît alors. Un nouveau type de traitement vise à combler ces mois durant lesquels les défenses de l'organisme se reconstruisent, et de plus en plus d'enfants sont soignés. Dans la banlieue de Washington, Johan, 3 ans, est l'un d'eux.