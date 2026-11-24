Une file de 60 à 70 personnes attend devant le poste-frontière d’Ivangorod, entre la Russie et l’Estonie, alors que la frontière entre les deux pays doit fermer à partir du 1er décembre. Tallinn accuse Moscou d'une tentative de sabotage orchestrée selon elle par le renseignement militaire russe GRU.
"Un coup dur" : l'Estonie va fermer sa frontière avec la Russie
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