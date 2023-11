information fournie par AFP Video • 24/11/2023 à 18:37

Un convoi du CICR transportant des otages thaïlandais et israéliens libérés arrive à la frontière de Rafah avant de passer en Égypte. La Croix-Rouge a déclaré avoir entamé vendredi une opération de plusieurs jours visant à réunir les otages et les détenus avec leurs familles en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. IMAGES