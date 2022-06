information fournie par France 24 • 13/06/2022 à 20:46

Aujourd'hui dans "A l'Affiche" 100% musique, Marjorie Hache reçoit le chanteur sénégalais Lass. Basé depuis plusieurs années à Lyon, Lass se fait connaître en posant sa voix pour divers DJs de l'Hexagone, dont le duo de synthpop Synapson. Cette semaine il sort enfin son premier album 'Bumayé', dans lequel on retrouve sa voix forte et entraînante couplée à des sonorités reggae et afro-cubaines.