Un célèbre pianiste brésilien rejoue grâce à des gants bioniques

AFP Video • 31/01/2020 à 19:43

Joao Carlos Martins a été le pianiste le plus acclamé du Brésil pendant des décennies, mais un accident et une maladie l'ont contraint à arrêter de jouer des deux mains en 1998 et de renoncer à jouer de son instrument l'an dernier. Mais grâce à une innovation scientifique, il est désormais capable de jouer à nouveau grâce à une paire de gants imprimés en 3D.