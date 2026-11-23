Le nageur britannique Lewis Pugh, "parrain de l'ONU pour les océans", a annoncé samedi avoir nagé dans le détroit d'Ormuz, au coeur du conflit entre l'Iran et les États-Unis, pour dénoncer "les conséquences environnementales dévastatrices de la guerre".
Un britannique nage dans le détroit d'Ormuz contre la guerre
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