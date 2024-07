information fournie par AFP Video • 04/07/2024 à 12:15

Invité par le CIO, Wassim Abou Sal, 20 ans, rêve de décrocher la première médaille olympique palestinienne. Basé à Ramallah, en Cisjordanie occupée, il suit les instructions qu'envoie par texto son entraîneur depuis le Caire, empêché de former son poulain en personne à cause des restrictions de mouvement israéliennes. Le stress de la guerre entre Israël et le Hamas complique également son entraînement.