information fournie par AFP Video • 24/02/2025 à 16:56

Plus de 240 Vénézuéliens, dont 75 enfants et 74 femmes, en provenance du Mexique, ont atterri à Maiquetía, au nord de Caracas, dans le cadre de l'accord entre les gouvernements de Donald Trump et de Nicolas Maduro visant à rapatrier les migrants en situation irrégulière après des années de rupture diplomatique.