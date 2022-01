Un an après le coup d'Etat, la Birmanie s'enfonce dans la violence

information fournie par AFP Video • 28/01/2022 à 14:58

"Près d'un an après le coup d'État, de nombreuses personnes sont encore tuées chaque jour par l'armée en Birmanie, et personne ne le voit dans le monde", déclare un habitant de Rangoun. Le 1er février 2021, l'armée mettait fin à une décennie de transition démocratique. Depuis, le régime opère une répression sanglante. Près de 1.500 civils ont été tués, près de 12.000 arrêtés, d'après une ONG locale qui recense des cas de viols, de torture et d'exécutions extrajudiciaires. Plusieurs massacres de villageois ont récemment été imputés aux militaires. Face à cela, le front anti-junte - mené par des milices citoyennes soutenues par des factions ethniques - prend de l'ampleur dans la région de Sagaing (centre), et l'Etat de Kayah (est) où l'armée a mené des frappes aériennes, vidant la capitale, Loikaw, d'une grande partie de ses habitants.