information fournie par AFP Video • 01/05/2023 à 13:49

"Il suffit de regarder les cortèges derrière, on voit qu'aujourd'hui, on est à un 1er mai historique": la numéro un de la CGT Sophie Binet estime au départ du cortège parisien qu'il n'y a pas "d'essouflement" ni de "pourrissement", et que "la page ne sera pas tournée tant qu'il n'y aura pas de retrait de cette réforme des retraites".