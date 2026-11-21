L'Ukraine souhaite "vivement" rejoindre l'Otan, a réaffirmé samedi le président Volodymyr Zelensky, alors que l'idée d'accorder à Kiev des garanties de sécurité comparables à celles de l'Alliance atlantique revient au cœur des discussions occidentales.
Ukraine : Zelensky réaffirme son souhait de voir l'Ukraine adhérer à l'Otan
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