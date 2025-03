information fournie par AFP Video • 12/03/2025 à 16:23

Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, reçoit les ministres de la Défense allemand, italien, polonais et britannique ainsi que le commissaire européen chargé de la Défense et la secrétaire générale déléguée de l’OTAN au Val-de-Grâce à Paris pour une réunion sur l’aide à l'Ukraine et la défense européenne. IMAGES