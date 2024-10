Ukraine: plus de 30.000 pèlerins arrivent à Ouman pour célébrer le Nouvel An juif

information fournie par AFP Video • 02/10/2024 à 14:31

Plus de 30.000 pèlerins sont arrivés à Ouman, en Ukraine, pour les célébrations du Nouvel An juif, alors que plus de 14.000 pèlerins hassidiques n'ont pas pu se rendre dans la ville, en grande partie à cause des annulations de vols causées par les frappes massives de missiles iraniens sur Israël, rapporte la Communauté juive unie d'Ukraine. Chaque année, des pèlerins hassidiques viennent du monde entier à Ouman pour le Nouvel an juif sur la tombe de Rabbi Nahman de Breslev (1772-1810), une des principales figures du hassidisme, courant orthodoxe du judaïsme. IMAGES