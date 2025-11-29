Une attaque "terroriste" russe de drones sur Kiev et sa banlieue dans la nuit de vendredi à samedi a fait au moins un mort et 11 blessés, dont des femmes et un enfant, ainsi que de gros dégâts matériels, ont annoncé les autorités.
Ukraine: nouvelles frappes russes nocturnes sur Kiev
