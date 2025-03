Ukraine:Le Pen inquiète de "l'abandon du rôle singulier de puissance d'équilibre" de la France

information fournie par AFP Video • 03/03/2025 à 19:01

"Il est permis de s'inquiéter de l'abandon progressif par la France de son rôle singulier de puissance d'équilibre", déclare Marine Le Pen, lors d'un débat sur la situation en Ukraine à l'Assemblée nationale. "Une politique étrangère et de sécurité efficace et conforme à nos intérêts se fonde sur les faits, sur les réalités, sur la compréhension des failles que les rapports de force peuvent nous permettre d'exploiter pour faire prévaloir nos objectifs, bien davantage que sur les emportements, les émotions, voire les manifestations d'hubris", poursuit encore la leader d'extrême droite, en appelant à "soutenir l'Ukraine" avec "réalisme" et "en gardant à l'esprit nos propres intérêts nationaux". SONORE