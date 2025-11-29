Images d'un immeuble résidentiel endommagé et de véhicules détruits après une nuit d'attaques contre la capitale ukrainienne. Des drones russes ont frappé Kiev, tuant au moins une personne et touchant des immeubles résidentiels dans plusieurs quartiers. IMAGES
Ukraine: immeuble et voitures endommagés après des frappes de drones sur Kiev
