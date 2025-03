information fournie par AFP Video • 07/03/2025 à 19:04

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche change la donne en Ukraine. Le président américain, qui a renoué le dialogue avec Vladimir Poutine, a annoncé le gel de l'aide militaire américaine à Kiev, après une vive altercation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette suspension risque d'avoir des conséquences réelles dans le conflit qui dure depuis plus de trois ans contre la Russie et contraint les Européens à renforcer leur défense et leur soutien à l'Ukraine.